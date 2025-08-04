الصين ترد على أمريكا بشأن النفط الروسي.. "لن يمنعنا أحد"

وأصدرت بيانا أكدت فيه أنه "ليس لديها أي نية لإعادة النظر في سياستها بمجال الطاقة بسبب الضغوط الخارجية".وقالت: "لا يوجد ضغط يمكن أن يمنعنا من تلبية احتياجات بلادنا من الطاقة".وأشارت إلى أن "ستضمن دائما تلبية احتياجاتها من الطاقة بناء على مصالحها الوطنية، وأن الترهيب والضغوط لن يجديا نفعا".وأكدت أن الصين "ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها".وجاء رد الصين في وقت تبدي فيه وواشنطن تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد تخفيف التعريفات الباهظة والقيود التجارية القاسية.