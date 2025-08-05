الأمم المتحدة: 190 ألف شخص نزحوا جراء اعمال العنف في السويداء

وأكد المكتب الأممي في بيان، أن أكثر من 190 ألف شخص نزحوا في محافظات السويداء ودرعا ودمشق، ولم يعد سوى حوالي 120 شخصا إلى مناطقهم منذ ذلك الحين.كما أوضح أن الاشتباكات أدت إلى إغلاق مؤقت للطريق الإنساني "بصرى " الوحيد المؤدي إلى السويداء، والذي أُعيد فتحه في 4 أغسطس.فيما لا يزال الرئيسي بين دمشق والسويداء مغلقاً منذ 12 يوليو.إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن آثار القتال، بما في ذلك النزوح، تُلقي بضغوط هائلة على النظام الصحي المُنهك أساساً في السويداء، وكذلك في المجاورة.