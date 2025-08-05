بوتين يرفض مهلة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

ورجحت المصادر أن يتمسك بهدف السيطرة التامة على 4 مناطق في أوكرانيا، وفق رويترز.كما قالت 3 مصادر مطلعة على مناقشات في الكرملين، إن "تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات ونصف السنة".كذلك أفاد مصدران أن الزعيم الروسي لا يريد إغضاب ، ويدرك أنه قد يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية.وأوضح أحد المصادر أن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام.كما ذكر المصدر الأول أن عملية المحادثات الحالية، التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون 3 مرات منذ مايو، كانت محاولة من لإقناع ترامب بأن بوتين لا يرفض السلام، مردفاً أن المحادثات كانت خالية من أي مضمون حقيقي باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية."اقتصاده يئن"فيما علقت المتحدثة باسم آنا كيلي على تلك التصريحات قائلة إن "الرئيس ترامب يريد وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحة أميركية الصنع لأعضاء ويهدد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف النار".من جهته، رأى ترامب أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.وقال في مقابلة مع "سي إن بي سي": "إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن قتل الناس.. إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده يئن".يذكر أن الرئيس الأميركي كان هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرض رسوم جمركية 100%على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها والهند، ما لم يوافق بوتين على وقف النار في أوكرانيا.