غانا: مقتل وزيري الدفاع والبيئة مع 6 أشخاص آخرين

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، ان وزيري الدفاع والبيئة الغانيين قتلا مع 6 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية.



ولم تذكر وسائل الاعلام اية تفاصيل أخرى.

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "وزيري الدفاع والبيئة قتلا مع 6 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية بولاية أدانسي".ولم تذكر وسائل الاعلام اية تفاصيل أخرى.