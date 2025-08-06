التقارب مع "الناتو" على المحك.. أكبر حزب في البرلمان السويسري يبدي اعتراضه

وجاء في وثيقة تتعلق بموقف الحزب بشأن الحياد، نشر نصها على الموقع الرسمي للحزب، أن " للمركز" يعد أكبر حزب في السويسري، حيث يمتلك 62 مقعدا من أصل 200.ويعارض الحزب انضمام إلى وحلف " "، معتبرا أن حياد البلاد يجب أن يكون صارما. كما يعارض الحزب العقوبات ضد وتوريد الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا".وأضافت الوثيقة: "يطالب الاتحاد بالحياد المسلح الدائم لسويسرا. ويعارض التقارب غير المشروط للبلاد مع حلف "الناتو". مع ذلك، يجب أن تظل التدريبات المشتركة والتعاون لمرة واحدة ممكنين".ويرى الحزب أن الحياد المسلح هو أفضل ضمان لمستقبل سويسرا في ظل الحرية والأمن وتقرير المصير.وتابع: "لا ينبغي أن تؤدي المناقشات الحالية حول الحياد، التي غالبا ما يتم إثارتها من قبل دوائر تسعى لمزيد من الارتباط مع الاتحاد الأوروبي أو حتى حلف "الناتو"، إلى التخلي الطائش عن هذا المفهوم التاريخي المجرب واستراتيجيا القيم أو استنفاده. فالحياد ليس عقبة، بل الميزة الرئيسية لسويسرا في عالم غير مستقر".سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف "الناتو"، لكنها انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022.كما شارك العسكريون السويسريون في 20 تدريبا خارج أراضيهم و4 تدريبات داخل أراضيهم عام 2024، وجميعها تمت بمشاركة دول حلف "الناتو".