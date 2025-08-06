أحد أخطر تجار المخدرات.. من هو "أبو سلّة"؟

اليوم وبعد سنوات من المطاردة، سقط "أبو سلّة" في غارة دقيقة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش اللبناني.من هو "أبو سلّة"، زعيم واحدة من أعتى شبكات والخطف في ؟اسمه الكامل علي منذر زعيتر، من مواليد 1981.. نال لقب "أبو سلّة" لأنه كان يبيع المخدرات من شرفة منزله في ، عبر سلّة يهبطها لزبائنه، دون اقتراب مباشر.ومع اشتداد الخناق الأمني، انتقل إلى حي آل زعيتر في الشراونة، وأحاط نفسه بالمسلّحين، محوّلاً المنطقة إلى حصن عصابات خارج عن القانون.نشاطه لم يكن عابراً فهو من أكبر تجار الكبتاغون في لبنان، ويشرف على تصنيع وتهريب المخدرات نحو الشمال اللبناني والحدود السورية.وضُبطت شحنات مرتبطة به عدة مرات، لكنه لم يكتفِ بالاتجار، بل تورّط في الخطف، والاعتداءات المسلحة.ومن أخطر جرائمه اختطاف المواطن السعودي المطيري العام 2023، وطلب فدية بـ400 ألف دولار، قبل أن تنجح المخابرات في تحريره خلال 48 ساعة.وزعيتر كان أيضاً على رأس مجموعات مسلحة أطلقت النار على ، مستخدماً أسلحة ثقيلة، وصدر بحقه أكثر من 20 مذكرة توقيف.وتشير مصادر إلى أن العدد تجاوز ذلك بكثر، شملت جرائم: إطلاق نار، وتشكيل عصابات، وتجارة مخدرات، وجرائم خطف، وقتل.وفي آذار 2024، أصدرت حكمًا غيابيًا بإعدام علي زعيتر ونوح زعيتر، لتورّطهما في مقتل جندي خلال اشتباك بحيّ الشراونة العام 2022.وفي صباح 6 اب 2025، نفّذت عملية معقّدة في الشراونة – ، باستخدام طائرات مسيّرة، استهدفت زعيتر مباشرة.. الغارة أسفرت عن مقتله، إلى جانب المطلوبين زعيتر، وفياض سالم زعيتر.وجرت العملية وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت فيها القذائف، لكن الضربة كانت دقيقة، وأنهت المسيرة الدموية لأبو سلّة.