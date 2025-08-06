طعن خباز بعد 4 سنوات من خلاف على "شطيرة"

وبدأت القصة باقتحام رجل مسلح متجر الشقيقين عابد ومحمد ، مدّعيًا أنه تناول شطيرة باذنجان بدلًا من شطيرة البيض التي طلبها قبل أربع سنوات، وأنها تسببت له بمشاكل صحية.ورغم محاولات التهدئة من قبل الأخوين وعرض تعويضه بدأ الرجل بالصراخ ثم سكينًا وطعن محمد في صدره، بينما أصيب عابد في ذراعه عندما حاول الدفاع عن شقيقه، حيث تم نقل الضحيتين إلى المستشفى، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.وأكدت الشرطة تفاصيل الهجوم، مشيرة إلى أن "الجاني فر من المكان وما زال طليقًا، بينما تتولى وحدة الجرائم الكبرى التحقيق في القضية".