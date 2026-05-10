تقرير إسرائيلي يكشف عن "جدول زمني" في حال انهيار مفاوضات طهران واشنطن

وعلى خلفية المفاوضات بين والولايات المتحدة، قال الإسرائيلي إيال زامير اليوم (الأحد) إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب فوري للعودة إلى القتال. وفي الواقع، حسب "I24NEWS"، الجيش متأهب منذ عدة أسابيع.ووفقا للتقرير، فالفجوات بين وإيران كبيرة نوعاً ما، لكن جدول أعمال الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي مزدحم للغاية. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيلتقي بالرئيس الصيني في بلاده، ومن المرجح أنه لن يرغب في الدخول في حرب قبل ذلك.لذلك، على ما يبدو، وحسب التقرير، إذا حدث شيء ما في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يكون بين نهاية اللقاء يوم الاثنين وبداية المونديال (كأس العالم).وإذا وقعت ضربة على إيران - فمن المتوقع أن تكون "قصيرة ومؤلمة" تعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، لن يحدث ذلك على أيدي الأمريكيين وحدهم، بل "بتعاون كامل بين والولايات المتحدة"، وفق "I24NEWS".هذا وتبدأ منافسات 2026 (المونديال) يوم الخميس، 11 يونيو 2026. وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بالمكسيك، ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى تاريخ 19 يوليو 2026، حيث ستجرى المباراة النهائية في الولايات المتحدة.وتتميز هذه النسخة بأنها الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، وبتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي: كندا، ، والولايات المتحدة.