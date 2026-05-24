عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف قطاراً في باكستان

ووقع الانفجار بالقرب من منطقة "تشامان بهاتاك" أثناء مرور القطار، مما أدى إلى خروج عدة عربات، بينها القاطرة، عن مسارها، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للسكك الحديدية ومركبات ومنازل مجاورة.وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في والخاصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية بأن حصيلة القتلى بلغت "ما لا يقل عن 30 شخصا، وتجاوز عدد المصابين 100″، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا بسبب خطورة الإصابات.وذكرت أن عدد القتلى المؤكد تجاوز 16 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية.وبحسب مصادر أمنية، وقع الانفجار بالتزامن مع مرور القطار الذي كان يقل ركابا متجهين إلى مناطقهم لقضاء العيد.وأشارت المعلومات الأولية إلى أن قوة الانفجار تسببت في أضرار واسعة النطاق، وأدت إلى تناثر الحطام على امتداد مسار السكة الحديدية.وسارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى المدني في كويتا، في حين فرضت قوات الأمن طوقا محكما حول المنطقة وبدأت عمليات تمشيط وتحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وطبيعته.ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تورط جماعات مسلحة تنشط في الإقليم، من بينها "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يسعى لانفصال الإقليم، دون تأكيد رسمي.وندد الباكستاني بالهجوم، واصفا إياه بأنه "خسارة مأساوية لأرواح "، مؤكدا عزم حكومته على ملاحقة المسؤولين عن الحادث.ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف في باكستان، لا سيما في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، حيث تنشط جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن والبنية التحتية، مما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.