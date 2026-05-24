ترامب: الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن الاتفاق مع لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد.

وقال ، "إذا أبرمت اتفاقا مع فسيكون اتفاقا جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه أوباما".

وأضاف "اتفاقنا مع إيران نقيض لاتفاق أوباما الذي منحها مبالغ هائلة ومسارا واضحا ومفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي"، مردفا "الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد".

وكشف ترامب أن "الاتفاق مع إيران لم يره أحد ولا تصغوا للخاسرين الذين يوجهون الانتقادات لشيء لا يعلمون عنه شيئا"، مضيفا "أنا لا أبرم صفقات سيئة على خلاف من سبقوني".

وكان ترامب أعلن، مساء أمس السبت، أن اتفاق السلام المرتقب بين وإيران أصبح "شبه مكتمل"، مؤكدا أن الجوانب النهائية للاتفاق تناقش حاليا تمهيدا للإعلان الرسمي عنه قريبا.