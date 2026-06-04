واشنطن تكشف عدد السفن العابرة لمضيق هرمز

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، عن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز منذ سريان وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول وفق قناة "الجزيرة"، "وقف إطلاق النار مع قائم لكننا سنواصل حماية قواتنا وفرض الحصار على موانئها".

وأضاف "هناك مسار مفتوح للشحن البحري عبر لكن الأمر يعود للسفن لاتخاذ قرار العبور"، مردفا "نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ سريان وقف إطلاق النار مع إيران في 8 أبريل الماضي".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".