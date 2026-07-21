الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته الجوية على إيران

وقالت في بيان على منصة "إكس"، إنها استهدفت "مراكز الإيرانية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي".وأضاف البيان أن "القوات الأمريكية لا تزال في وضع استعداد وتأهب لمحاسبة على أعمال العدوان غير المبررة ضد البحارة المدنيين الذين يسعون إلى عبور المضيق بحرية وبشكل مفتوح".وجاءت الضربات الجوية في الوقت الذي أعلن فيه الجيش البريطاني تعرض ناقلة أخرى لهجوم في المضيق، فيما أعلن الإيراني مسؤوليته عن الهجومين اللذين استهدفا سفينتين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.