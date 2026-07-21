كانوا في العراق وسوريا.. 16 مواطنا اذربيجانيا يعودون لبلادهم

وذكرت الأذربيجانية نقلا عن أمس الاثنين أن "العملية جاءت إثر إجراءات مرحلية ومنسقة نفذتها الجهات الرسمية المعنية".وأضافت أن "فريق عمل حكومي انتقل إلى لتحديد هويات المواطنين وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية الأولية لهم، قبل أن تتولى سفارتا في سوريا وتركيا وقنصليتها العامة في تأمين وثائق العودة وتذاكر الطيران لنقلهم إلى بلاده".وبينت الوكالة أن "السلطات تنوي إخضاع العائدين لبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي والدمج في المجتمع مؤكدة استمرار التدابير الحكومية لحماية وإجلاء مواطنيها الواقعين ضحايا للنزاعات المسلحة في الخارج".ولم تأت الحكومة الأذرية على ذكر المناطق التي كان يتواجد فيها مواطنوها الذين استعادتهم أو السبب الذي دعاهم للتواجد في سوريا. وإن غلب الظن أن هؤلاء ينتمون إلى تنظيم " " ومجموعات جهادية آخرى جاءت لتقاتل النظام السوري السابق ونفذت عمليات في حيث يتواجد إلى جانب هؤلاء عدد من مواطني الدول الأجنبية من النساء والأطفال في مخيمات تؤوي عائلات تنتمي إلى التنظيم.ومنذ أن تم الإعلان عن تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019، بقيت أعداد من النساء الأجنبيات وأطفالهن في مخيمات شمال شرقي سوريا نتيجة ارتباط أعداد منهن بمقاتلين في التنظيم، وتوزعن بشكل رئيس في مخيم " ".ولم يكن الإعلان الأذري عن استعادة مواطنين أذريين من سوريا هو الأول من نوعه، فقد سبق ذلك إعلان وزارة الخارجية الأذرية عن إعادة 23 مواطنا منهم 7 نساء و16 طفلا من سوريا إلى بلادهم في 7 و9 و11 من حزيران الماضي.