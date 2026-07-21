الأردن تعلن اسقاط 5 طائرات مسيرة إيرانية

وقال مصدر بالقيادية في بيان تابعته ، إن "القوات المسلحة تعاملت، ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من ".وأضاف "تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيرا الى ان "القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها".