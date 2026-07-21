مصادر إيرانية: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الهجمات الأمريكية

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر عسكري قوله: "أي قرار بإعادة فتح هذا الممر أو استمرار القيود المفروضة عليه سيُتخذ بناءً على اعتبارات أمنية ومصالح وطنية بحتة، ولن يتغير هذا الوضع طالما استمرت التهديدات والأعمال العدائية الأمريكية ولن تُمنح أي تصاريح عبور للسفن"، مؤكداً أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف التحركات الأمريكية العدائية.واضافت أن "هذا الممر المائي الاستراتيجي يخضع "للسيطرة الكاملة" للقوات المسلحة الإيرانية وأن لن تسمح بمرور أي سفن عبر هذا الممر الحيوي".