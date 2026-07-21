توجيه إنذار نهائي لنتنياهو

وشدد في رسالته إلى نتنياهو يوم الاثنين، على أن إقالة المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف ميارا فور تشكيل الحكومة، ستكون شرطا أساسيا لدخول حزبه في الحكومة المقبلة.وفي بداية رسالته، ذكر بن غفير أنه سعى بالفعل إلى إقالة المستشار القانوني في بداية ولاية الحكومة الحالية.وذكر أن غالي بهاراف ميارا تتصرف بـ"دافع قومي المنتخبة وبقلة مهنية مروعة"، وأشار إلى أن نتنياهو رد حينها قائلا: "أنا وزير شاب وليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الأمور".وبحسب بن غفير، فمنذ تلك المحادثة واصلت المدعية العامة العمل على إحباط سياسة الحكومة، ومنع التعيينات التي سعت إلى ترقيتها، بل ودعمت خطوة تهدف إلى إقالة بن غفير من منصب وزير من خلال التماس إلى .وفي نهاية الرسالة، كتب بن غفير أن حزبه سيطالب بإقالة بهاراف فور تشكيل الحكومة المقبلة واستبدالها بـ "مدع عام لا يكون متمردا على المستوى المنتخب، ويعمل على مساعدة الحكومة في تنفيذ سياستها وليس إحباطها وأعضاءها".كما أعلن أن حزب "عوتسما يهوديت" سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات جنائية لفحص تصرفات المستشارة القانونية وموظفيها، وأوضح أنه بدون تلبية هذه المطالب "لن نتمكن من الانضمام إلى الحكومة".