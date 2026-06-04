الخارجية الأمريكية: البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة

وقالت الخارجية الأمريكية: "البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال معقدة وقابلة للتغير السريع بسبب حدة التوترات".

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل ، وفي 8 نيسان 2026، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، لكن بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت فرض قواعد خاصة لعبور .