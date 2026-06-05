تقرير يكشف مصير يورانيوم إيران المخصب

وجاء تقرير وهو الأول عن البرنامج النووي الإيراني منذ شن وإسرائيل غاراتهما على أواخر فبرايرالماضي، ليكرر دعوات الوكالة لطهران لتوضيح مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، والتي تعتبر مفقودة منذ حملة قصف أميركية - إسرائيلية سابقة قبل عام استهدفت المواقع النووية الرئيسية في البلاد.وأوضح التقرير، الذي اطعت عليه "رويترز"، أن الوكالة لم تتمكن من العودة إلى المواقع النووية التي قصفتها والولايات المتحدة في يونيو الماضي، وأن إيران لم تخبر الوكالة بعد بمصير مخزونهامن اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) وعالي التخصيب (HEU)، بما في ذلك اليورانيوم المخصب حتى نقاء 60%، وهي خطوة قصيرة عن نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة.وأكد التقرير أن "عدم وصول الوكالة للتحقق من اليورانيوم عالي التخصيب ومنخفض التخصيب المعلن سابقا، لمدة عام تقريبا - وهو أمر متأخر جدا وفقا للممارسة القياسية لاتفاقيات الضمانات - يشكل مصدر قلق كبير بشأن الانتشار النووي والامتثال لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".كما حذر التقرير من أن فقدان الإشراف على هذه المواد النووية لمدة عام كامل يؤدي إلى فقدان "استمرارية المعرفة" بها، مما يجعل من الصعب تتبعها ومراقبتها.وشدد على أن "فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة على جميع المواد النووية المعلنة سابقاً في المنشآت المتضررة في إيران يحتاج إلى معالجة بأقصى قدر من الاستعجال"، في إشارة إلى المواقع التي تضررت أو أصيبت خلال الضربات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية في يونيو الماضي.