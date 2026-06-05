الحكومة اللبنانية: إيران تتعامل مع جنوب لبنان كورقة تفاوض والحرس الثوري رفض اتفاق وقف النار

وقال سلام في تصريحات صحفية، إن الجنوب اللبناني وسكانه "يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحرباً ليست حربهم"، مبيناً أن عودة النازحين إلى مناطقهم في الجنوب تمثل أولوية أساسية للحكومة .وأضاف أن ما يتعرض له من دمار "لا يمس إرثه الوطني فقط، بل يطال إرث الإنسانية أيضاً"، لافتاً إلى أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد ما زالت مستمرة، إلا أن "التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمراً".وفي ما يتعلق بالدور الإيراني، دعا سلام إلى "الرحمة بجنوب لبنان والتوقف عن التعامل معه ومع سكانه كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها"، مؤكداً أن بلاده نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أنها فوجئت بأن الإيراني كان أول الرافضين له.وأشار اللبناني إلى أن الشعب اللبناني "سئم الحرب بين وحزب الله"، مجدداً الدعوة إلى اعتماد الحلول السياسية التي تحفظ أمن البلاد واستقرارها وتجنب اللبنانيين المزيد من الخسائر.