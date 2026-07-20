استهداف ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز

أعلنت ، عن تعرض ناقلة نفط للاستهداف بمقذوف في .

وقالت الهيئة: "تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ميناء ليما "، مضيفة " ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في ".

يشار الى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين وطهران، إذ تشن منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.