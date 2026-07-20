أول تعليق للسعودية بعد بيان الحوثيين عن "إعلان حظر الملاحة"

وقالت الخارجية إنها تعرب عن "إدانة بأشد العبارات ما تطرّق له ما يسمّى المتحدث العسكري التابع للحوثي بحظر الملاحة البحرية على المملكة".وأكّدت أن "المملكة تطالب بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات وفي مقدمتها القرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر".وشدد بيان الخارجية السعودية على أن المملكة "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية لقانون البحار للعام 1982"، حسبما نقلت .وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت حركة " " الحوثية في فرض "حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية"، ردا على ما وصفته بـ"الحصار الذي تفرضه المملكة على اليمن منذ أكثر من اثني عشر عاما".