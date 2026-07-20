الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران

أعلن ، مساء الاثنين، عن بدء موجة هجمات جديدة على .

وقات في بيان، "‏بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ، جولة جديدة من الضربات الجوية ضد بتوجيه من للقوات المسلحة".

وأضاف البيان "تهدف هذه الضربات إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها لمهاجمة السفن التجارية في ".