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الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران

دوليات

2026-07-20 | 16:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران
المصدر:
وكالات
323 شوهد

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الاثنين، عن بدء موجة هجمات جديدة على إيران.

وقات القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "‏بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".
 
وأضاف البيان "تهدف هذه الضربات إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".
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