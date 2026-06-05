واشنطن تكذب طلقات ايران التحذيرية: نواصل الحصار بشكل كامل

وذكرت القيادة في بيان، أن " تزعم أنها أطلقت طلقات تحذيرية على سفن حربية أميركية في خليج عُمان، مما السفن الأميركية على (التراجع) نحو . هذا الادعاء كاذب".وأضافت "القوات الإيرانية لم تهاجم سفن البحرية الأميركية أو تطلق النار عليها. إن القيام بذلك يُعد انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار. وتواصل القوات الأميركية عملياتها بحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران بشكل كامل".وكانت قد أعلنت البحرية الإيرانية، الجمعة، إطلاق طلقات تحذيرية على مدمرات أميركية في خليج عُمان.وذكر الجيش الإيراني في بيان أنه "بعد إطلاق التحذيرات بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة هجومية تابعة للقوة البحرية الإيرانية، غادرت المدمرتان DDG_103 وDDG_87 باتجاه المحيط "، في إطار ما وصفه ب"التصدي للتحركات البحرية غير المصرح بها" في المنطقة.وأضاف البيان، أن السفينة الهجومية البرمائية "تريبولي"، غادرت بحر ، إلى جانب مرتبطة بحاملة الطائرات الأميركية "يو ".