ايران تسمح بمرور سفن روسيا العسكرية عبر مضيق هرمز

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية تصريحات جلالي التي جاءت خلال مشاركته على رأس وفد إيراني في سانت الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين.ويوم أمس الخميس قال جلالي إن وروسيا وقعتا خلال عام 2025 مذكرة تفاهم بقيمة 25 مليار دولار في مجال الطاقة النووية.