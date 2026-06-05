بوتين يرد على رسالة زيلينسكي: لا أرى سبباً لعقد لقاء معك

وقال في تصريحات صحافية "ألقيت نظرة سريعة على رسالة المفتوحة"، مضيفاً "لم أرفض أبدا لقاء زيلينسكي لكن لا أقبل المراوغة".أتى ذلك، بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده ل"وقف إطلاق نار شامل"، وذلك بعدما أقر سيد الكرملين بوجوب تعزيز دفاعاتها الجوية.وقال زيلينسكي في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع"، مضيفاً "أقترح أن نحدد موعدا لهذا الاجتماع"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".كما اقترح تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكل "مقدمة جيدة لإنهاء الحرب".