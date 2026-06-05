محكمة بريطانية ترفض دعوى موظفة فشلت بتمييز القرود

وعملت ليزا أوهارا (36 عاماً) في أقسام تضم قرود السنجاب وقرود الكبوشي إلى جانب حيوانات أخرى، وتلقت تدريباً للمساعدة في التمييز بين الأنواع المختلفة من القرود، إلا أنها لم تنجح في اجتياز فترة الاختبار الوظيفي، قبل أن تستقيل في شباط 2025 بعد أقل من عام على تعيينها.وادعت أوهارا أمام المحكمة تعرضها لمعاملة غير منصفة ومراقبة مفرطة في مكان العمل، مشيرة إلى أنها شعرت بالتهميش والإحراج خلال فترة عملها. كما ذكرت أن أحد زملائها أدلى بتعليق اعتبرته تمييزياً يتعلق بإصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.في المقابل، أكد مديرها أن القدرة على التعرف الدقيق على الحيوانات تعد جزءاً أساسياً من متطلبات الوظيفة لضمان سلامتها ورعايتها، مشيراً إلى أنها تلقت التدريب اللازم لأداء مهامها.وقضت المحكمة برفض الدعوى التي تضمنت ثماني شكاوى تتعلق بالفصل غير العادل والمعاملة التمييزية، ورفضت طلب التعويض المقدم من الموظفة السابقة.