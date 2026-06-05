البيت الأبيض: منحنا لاعبي إيران المشاركين في كأس العالم تأشيرات دخول

وذكر في بيان: "منحنا اللاعبين الإيرانيين المشاركين في تأشيرات دخول".من جهتها، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "لاعبي المشاركون في كأس العالم حصلوا على تأشيرات دخول إلى ".