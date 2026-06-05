بوتين: اللقاء مع زيلينسكي يجب أن يكون لتوقيع الاتفاق

وقال في تصريحات صحفية ان "اللقاء مع الرئيس الأوكراني يجب أن يكون لتوقيع الاتفاق بعد التوصل للحل".

واضاف بوتين: "لا أفهم لماذا لا تريد أوكرانيا أن ترى إدارة ترمب ضامنة لمحادثات السلام"، مشيرا إلى أن " طلب عقد اجتماع لكنني لا أرى سببا للقاء ونحن بحاجة إلى اتفاق سلام دائم".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيوافق على مقابلة أكد بوتين: "لا أرى أي معنى لذلك الآن"، مبينا: "لو كان ترمب هو الموجود في السلطة لما وقعت الحرب مع أوكرانيا والإدارة الأمريكية حينها لم تستمع إلينا".

وتابع بوتين: "أحترم ترمب وله صورة إيجابية في ذهني".

وبشان رسالة زيلينسكي أشار بوتين: "الرسالة فيها بعض "الوقاحة" فهل هدفها هو طلب اللقاء بي أم أنها تستبعد ذلك، وبالنسبة إلي فأنا أعتقد أن الخيار الثاني هو الأصوب".