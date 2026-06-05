بوتين: اللقاء مع زيلينسكي يجب أن يكون لتوقيع الاتفاق

وقال بوتين في تصريحات صحفية ان "اللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون لتوقيع الاتفاق بعد التوصل للحل".
واضاف بوتين: "لا أفهم لماذا لا تريد أوكرانيا أن ترى إدارة ترمب ضامنة لمحادثات السلام"، مشيرا إلى أن "زيلنسكي طلب عقد اجتماع لكنني لا أرى سببا للقاء ونحن بحاجة إلى اتفاق سلام دائم".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيوافق على مقابلة زيلينسكي أكد بوتين: "لا أرى أي معنى لذلك الآن"، مبينا: "لو كان ترمب هو الموجود في السلطة لما وقعت الحرب مع أوكرانيا والإدارة الأمريكية حينها لم تستمع إلينا".
وتابع بوتين: "أحترم ترمب وله صورة إيجابية في ذهني".
وبشان رسالة زيلينسكي أشار بوتين: "الرسالة فيها بعض "الوقاحة" فهل هدفها هو طلب اللقاء بي أم أنها تستبعد ذلك، وبالنسبة إلي فأنا أعتقد أن الخيار الثاني هو الأصوب".