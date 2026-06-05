ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران والكثير من ناقلات النفط تعبر هرمز

وقال ، انه "نحرز نجاحا عظيما مع ولن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه".وتابع، ان "الكثير من ناقلات النفط تعبر وهو سبب عدم إلى 300 دولار للبرميل".