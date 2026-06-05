الكشف عن أسماء شخصيات عطلت عملية ضخمة للموساد وأمريكا لإسقاط النظام في إيران

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى "محادثات حصرية مع مسؤولين كبار يخدمون أو خدموا في الموساد
والجيش الإسرائيلي، وطلبوا إبقاء هوياتهم مجهولة".
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر مقربة من رئيس الموساد
الذي انتهت ولايته مؤخرا، دافيد
برنياع، قولها إن الولايات المتحدة
كانت، في كثير من النواحي، هي صاحبة فكرة إسقاط النظام في إيران
عبر استخدام الأكراد للبدء باندفاعة برية داخلية. وفي الواقع، في عام 2003، سبق أن استخدم الأمريكيون الأكراد في عمليات مشتركة للمساعدة على إسقاط الرئيس الراحل صدام حسين
في العراق
.
وشددت هذه المصادر على أن العديد من هؤلاء الأكراد أنفسهم الذين شاركوا في تلك العملية البرية والذين دخلوا بغداد
، كانوا هم من تأمل إسرائيل
في تفعيلهم ضد النظام في إيران.
ووفق ما ذكرت المصادر للصحيفة الإسرائيلية، فإن كلا من أكراد العراق وإيران يمتلكون قدرات قتالية كبيرة، دون الحاجة إلى تدريب إضافي يتجاوز ما تلقوه أصلا. وكان من شأن استخدام الأكراد في حرب عام 2026 أن يجنب الولايات المتحدة نشر قواتها البرية وتعريضها للخطر.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر الإسرائيلية أن هذا المفهوم كان ينبغي أن يكون قبوله من جانب واشنطن
أكثر سهولة.
ومن المثير للدهشة، وفق "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل كانت مستعدة لتزويد الأكراد ليس فقط بمنطقة حظر طيران، بل بقوة نيران جوية مستمرة لمساعدتهم على التقدم ضد أي قوة إيرانية كانت ستحاول التجمع لعرقلة مسار تقدمهم إلى الأمام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة التي تلقاها الأكراد من كل من الولايات المتحدة والموساد، والتي تمت "إعادة توجيه" الكثير منها بعد أن غنمها الجيش الإسرائيلي من حماس في غزة أو من حزب الله
في لبنان
، والتدريب الذي تلقاه الأكراد من قبل الإسرائيليين، جعل المقاتلين على أهبة الاستعداد التام للانطلاق.
وهناك جدل يدور حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد اقتنع بضرورة استخدام "حق الفيتو" ضد العملية استنادا إلى نصيحة بعض كبار مسؤوليه، أم إلى طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
.
وحتى داخل إسرائيل، شكك بعض المسؤولين في نجاح مثل هذه العملية. لكن مسؤولي الموساد ومصادر مقربة من برنياع قالوا إن معظم عمليات الوكالة تتطلب "الإيمان"، وأن قادة التجسس قد "نفذوا بالفعل قائمة طويلة من العمليات التي أذهلت الخيال".
وعلى الرغم من التقارير التي أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية
(CIA)، جون راتكليف، قد اتخذ موقفا قويا ضد التدخل الكردي، إلا أن مصادر الموساد ذكرت أنه لم يخبر الإسرائيليين قط بأنه معارض لذلك.
وعلاوة على ذلك، أشاروا إلى التقارير العلنية التي تفيد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية زودت الأكراد بالأسلحة، مما يعني أن الوكالة الأمريكية
السرية تصرفت بطرق كان من شأنها أن تساعد على إنجاح العملية.
وقد اتهمت مصادر إسرائيلية مسؤولين أمريكيين داخل البيت الأبيض
– ويشير كثيرون إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أعرب عن شكوكه بشأن حرب عام 2026 مع إيران – بتسريب الخطة إلى أردوغان
لمساعدة الرئيس التركي على الوصول إلى ترامب
في الوقت المناسب لوقف العملية قبل أن يتم البدء بتنفيذها.
ورد المساعد الخاص والسكرتير الصحفي لفانس، لوك شرويدر، على هذا التقرير قائلا: "هذا التقرير عارٍ تماما عن الصحة
، وكنا سنخبر الوسيلة الإعلامية بذلك لو أنهم تكبدوا عناء التواصل معنا للتعليق".