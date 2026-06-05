الكشف عن أسماء شخصيات عطلت عملية ضخمة للموساد وأمريكا لإسقاط النظام في إيران

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن أسماء شخصيات عطلت عملية ضخمة للموساد وأمريكا لإسقاط النظام في إيران

دوليات

2026-06-05 | 15:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن أسماء شخصيات عطلت عملية ضخمة للموساد وأمريكا لإسقاط النظام في إيران
545 شوهد

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية "سبب" استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حق الفيتو" إزاء عملية كردية ضد النظام في إيران، خلال الحرب الأخيرة.



واستندت الصحيفة في تقريرها إلى "محادثات حصرية مع مسؤولين كبار يخدمون أو خدموا في الموساد والجيش الإسرائيلي، وطلبوا إبقاء هوياتهم مجهولة".

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر مقربة من رئيس الموساد الذي انتهت ولايته مؤخرا، دافيد برنياع، قولها إن الولايات المتحدة كانت، في كثير من النواحي، هي صاحبة فكرة إسقاط النظام في إيران عبر استخدام الأكراد للبدء باندفاعة برية داخلية. وفي الواقع، في عام 2003، سبق أن استخدم الأمريكيون الأكراد في عمليات مشتركة للمساعدة على إسقاط الرئيس الراحل صدام حسين في العراق.

وشددت هذه المصادر على أن العديد من هؤلاء الأكراد أنفسهم الذين شاركوا في تلك العملية البرية والذين دخلوا بغداد، كانوا هم من تأمل إسرائيل في تفعيلهم ضد النظام في إيران.

ووفق ما ذكرت المصادر للصحيفة الإسرائيلية، فإن كلا من أكراد العراق وإيران يمتلكون قدرات قتالية كبيرة، دون الحاجة إلى تدريب إضافي يتجاوز ما تلقوه أصلا. وكان من شأن استخدام الأكراد في حرب عام 2026 أن يجنب الولايات المتحدة نشر قواتها البرية وتعريضها للخطر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر الإسرائيلية أن هذا المفهوم كان ينبغي أن يكون قبوله من جانب واشنطن أكثر سهولة.

ومن المثير للدهشة، وفق "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل كانت مستعدة لتزويد الأكراد ليس فقط بمنطقة حظر طيران، بل بقوة نيران جوية مستمرة لمساعدتهم على التقدم ضد أي قوة إيرانية كانت ستحاول التجمع لعرقلة مسار تقدمهم إلى الأمام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة التي تلقاها الأكراد من كل من الولايات المتحدة والموساد، والتي تمت "إعادة توجيه" الكثير منها بعد أن غنمها الجيش الإسرائيلي من حماس في غزة أو من حزب الله في لبنان، والتدريب الذي تلقاه الأكراد من قبل الإسرائيليين، جعل المقاتلين على أهبة الاستعداد التام للانطلاق.

وهناك جدل يدور حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقتنع بضرورة استخدام "حق الفيتو" ضد العملية استنادا إلى نصيحة بعض كبار مسؤوليه، أم إلى طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحتى داخل إسرائيل، شكك بعض المسؤولين في نجاح مثل هذه العملية. لكن مسؤولي الموساد ومصادر مقربة من برنياع قالوا إن معظم عمليات الوكالة تتطلب "الإيمان"، وأن قادة التجسس قد "نفذوا بالفعل قائمة طويلة من العمليات التي أذهلت الخيال".

وعلى الرغم من التقارير التي أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، قد اتخذ موقفا قويا ضد التدخل الكردي، إلا أن مصادر الموساد ذكرت أنه لم يخبر الإسرائيليين قط بأنه معارض لذلك.

وعلاوة على ذلك، أشاروا إلى التقارير العلنية التي تفيد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية زودت الأكراد بالأسلحة، مما يعني أن الوكالة الأمريكية السرية تصرفت بطرق كان من شأنها أن تساعد على إنجاح العملية.

وقد اتهمت مصادر إسرائيلية مسؤولين أمريكيين داخل البيت الأبيض – ويشير كثيرون إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أعرب عن شكوكه بشأن حرب عام 2026 مع إيران – بتسريب الخطة إلى أردوغان لمساعدة الرئيس التركي على الوصول إلى ترامب في الوقت المناسب لوقف العملية قبل أن يتم البدء بتنفيذها.

ورد المساعد الخاص والسكرتير الصحفي لفانس، لوك شرويدر، على هذا التقرير قائلا: "هذا التقرير عارٍ تماما عن الصحة، وكنا سنخبر الوسيلة الإعلامية بذلك لو أنهم تكبدوا عناء التواصل معنا للتعليق".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
Play
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
Play
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Live Talk
Play
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Play
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
Play
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
Play
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
Play
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
Play
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
Play
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Live Talk
Play
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Play
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
Play
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
Play
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
Play
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02

اخترنا لك
الصحة اللبنانية: 7 شهداء وجرحى إثر غارة صهيونية جنوبي البلاد
17:42 | 2026-06-05
ترامب: سعر النفط أفضل بكثير من التوقعات بارتفاعه إلى 300 دولار للبرميل
16:29 | 2026-06-05
الكواليس "دقيقة بدقيقة".. تفاصيل جديدة عن اغتيال السيد نصر الله
16:06 | 2026-06-05
ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران والكثير من ناقلات النفط تعبر هرمز
14:43 | 2026-06-05
بوتين: اللقاء مع زيلينسكي يجب أن يكون لتوقيع الاتفاق
14:28 | 2026-06-05
البيت الأبيض: منحنا لاعبي إيران المشاركين في كأس العالم تأشيرات دخول
13:33 | 2026-06-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.