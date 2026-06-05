ترامب: سعر النفط أفضل بكثير من التوقعات بارتفاعه إلى 300 دولار للبرميل

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن “الوضع بشأن يسير بشكل جيد للغاية”، لافتاً إلى أن تحقق “نجاحاً كبيراً” في التعامل مع الملف الإيراني.وفي الشأن الاقتصادي، أشار ترمب إلى أن كثيرين توقعوا وصول أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل، إلا أنها تبلغ حالياً 96 دولاراً، بحسب قوله.وأضاف أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من شأنه أنيوفر ملايين الدولارات