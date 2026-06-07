تقرير إسرائيلي: الإمارات ترفض طلب عائلة الأسد للإقامة في أبوظبي

وتقدمت عائلة الأسد بطلبات متكررة، اتسمت بـ"طابع استعطافي"، للانتقال والعيش بصفة دائمة في العاصمة الإماراتية ، كما حاولت العائلة مراراً التوسل لدولة الإمارات للحصول على إقامة دائمة واللجوء إليها، إلا أن هذه الطلبات قوبلت برفض قاطع من قبل حاكم الإمارات، وفقاً لما أوردته الصحيفة.وعزا المسؤولون الأمنيون الإماراتيون هذا الرفض إلى مخاوف أمنية جدية تتعلق بسلامة أفراد العائلة، حيث أبلغت السلطات الإماراتية العائلة بأن وجودهم في البلاد قد يشكل خطراً حقيقياً عليهم، محذرةً من احتمالية تحولهم إلى "أهداف سهلة" لعمليات الاغتيال.