مقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين في عملية إطلاق نار مزدوجة في اسرائيل

وفي تفاصيل الحدث، نقلت القنوات الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق النار جرت في 4 مواقع مختلفة شملت "كوخاف يائير"، و"تسور يتسحاق"، و"تسور ناتان"، و"سلعيت" شمالي ، ما أسفر عن وقوع القتيل والإصابات الـ 6 في صفوف المستوطنين.من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن "تحييد" المنفّذ الأول، واعتقال مشتبهٍ به ثانٍ في تنفيذ العملية بمنطقة "كوخاف يائير"، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق عن استشهاد منفذَي العملية.وفي السياق، ذكرت "هيئة البثّ" الإسرائيلية أنّ أحد منفّذي عملية إطلاق النار داخل "الخط الأخضر" هو من مدينة الطيبة (في الأراضي المحتلة عام 1948) ويحمل "الهوية الإسرائيلية".