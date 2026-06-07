قصف يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال المكتب في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ، بتوجيهات من ووزير الدفاع ، هجوماً استهدف "مقار إرهابية" في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف أن "الهجمات جاءت رداً على إطلاق النار باتجاه "، بحسب البيان.وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة.