إيران تكشف "المشكلة الرئيسية" في مفاوضاتها مع واشنطن

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي "المشكلة الرئيسية في التفاوض مع هذه الإدارة تتمثل في أنه ينبغي عليك التعامل مع العديد من المواقف المتغيرة، والتغيير المستمر لقواعد اللعبة، والتصريحات المتباينة والملاحظات المتناقضة من قبل مختلف المسؤولين، مما يجعل العملية برمتها شاقة للغاية".وأشار إلى أنه يوجد عدد كبير من النقاط الخلافية الشائكة "لكن القضية الجوهرية هي أنه يجب على الأمريكيين إدراك ضرورة الاعتراف بحقوق "، بما في ذلك حقها في التخصيب النووي السلمي بموجب لحظر الانتشار النووي.