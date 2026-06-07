ترامب: قريبون جداً من اتفاق مع إيران.. إصابة المرشد بالغة للغاية

وقال في تصريحات صحفية، إن "الإيرانيين أقوياء وفخورون بأنفسهم، وهناك أمور لم يتوقعوا يوماً أن يفعلوها لكنهم سيضطرون إلى فعلها".وأضاف: "نحن وإيران قريبون جداً من توقيع اتفاق، لكنني أضغط كي تتخلى عن طموحاتها النووية".وأشار إلى أن " تخسر يومياً ما بين 400 و500 مليون دولار بسبب الحصار البحري"، لافتاً إلى أنه لا يعتزم سحب القوات الأميركية حتى في ظل وقف إطلاق النار.كما ذكر ترامب أن "المرشد الإيراني الأعلى مصاب إصابة بالغة للغاية".