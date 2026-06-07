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ترامب: قريبون جداً من اتفاق مع إيران.. إصابة المرشد بالغة للغاية
دوليات
2026-06-07 | 09:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
640 شوهد
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاحد، أن
الولايات المتحدة
وإيران باتتا "قريبتين جداً" من التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه يواصل الضغط على
طهران
للتخلي عن طموحاتها النووية.
وقال
ترامب
في تصريحات صحفية، إن "الإيرانيين أقوياء وفخورون بأنفسهم، وهناك أمور لم يتوقعوا يوماً أن يفعلوها لكنهم سيضطرون إلى فعلها".
وأضاف: "نحن وإيران قريبون جداً من توقيع اتفاق، لكنني أضغط كي تتخلى
طهران
عن طموحاتها النووية".
وأشار إلى أن "
إيران
تخسر يومياً ما بين 400 و500 مليون دولار بسبب الحصار البحري"، لافتاً إلى أنه لا يعتزم سحب القوات الأميركية حتى في ظل وقف إطلاق النار.
كما ذكر ترامب أن "المرشد الإيراني الأعلى مصاب إصابة بالغة للغاية".
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