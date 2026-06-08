"إسرائيل" تعلن وقف الضربات على إيران

ونقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات التي كانت جارية لشن هجوم آخر على .وبحسب المسؤولين، فإن القرار جاء بعد انتهاء الجولة الحالية من المواجهة.وكان قد أكد مقر خاتم الإيراني، إيقاف جميع العمليات العسكرية ضد الأراضي المحتلة.وذكر المقر في بيان، ان "انه بعد إيقاف العمليات العسكرية سنرد حال استمرار الاعتداءات خصوصاً بجنوب وسيكون ردنا أشد قوة"، مشيرا الى انه "كان ينبغي للكيان الصهيوني وحلفائه أن يستخلصوا من ردّنا العِبر والدروس".وتابع، ان "وقف العمليات العسكرية جاء بعد توجيه القوات المسلحة رداً مؤلماً لهذا الكيان في إطار دعم الشعب اللبناني".وشهدت الساعات الأخيرة من اليوم الاثنين، تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين إيران وإسرائيل، بعد قصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت.