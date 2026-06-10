عقب الهجوم الأمريكي.. إيران تدرس إعادة تقييم ملف المفاوضات

وقال المتحدث باسم بقائي، في تصريحات صحفية، إنه "لقد رددنا الليلة الماضية على العدو بأقوى صورة ممكنة في ساحة المعركة وأظهرنا قدراتنا"، مبينا "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أعمال عدائية أخرى".وأضاف "في ضوء الأحداث التي وقعت الليلة الماضية، من الضروري أن نعيد تقييم الوضع الحالي وآلية استمرار عملية المفاوضات"، مؤكدا أن "السياسة الخارجية والقوة العسكرية الإيرانية تكمل إحداهما الأخرى".وتابع ان "الدبلوماسية وساحة المعركة ليستا أمرين منفصلين، بل هما متلازمان ومتكاملان، وكلاهما أداتان أساسيتان لحماية المصالح والأمن القومي الإيراني"، مشيرا الى إن "العملية الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في الفراغ، بل تحتاج إلى حد أدنى من الأجواء الملائمة، لكن ، تغيير مواقفها ومطالبها بشكل مستمر يضر بالعملية الدبلوماسية".وشنت الولايات المتحدة ليلة الاربعاء هجومها رداً على إسقاط مروحية AH-64 Apache التابعة للجيش الأمريكي فوق ، فيما اعلن مقر خاتم المركزي أن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني استهدفا عدداً من القواعد الأمريكية في المنطقة رداً على الهجمات الأمريكية على جنوب .