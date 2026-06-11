السعودية: ندين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت

وذكرت الخارجية، ان " المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي"، مشيرة الى ان " المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت والبحرين والكويت".وتابع، ان " تدعو إلى استكمال المفاوضات التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة ".