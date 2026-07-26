80 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على "إسرائيل"

وتشمل الدعوات التي تضمنتها العريضة فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في .وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، حيث تقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تضم حوالي 750 ألف مستوطن، عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.كما تأتي هذه المبادرة بعد أيام من مناقشات في حول "العقوبات من أجل السلام" الذي تقدم به ، والذي يدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.وكان وزير الخارجية البريطانية السابق ديفيد لامي قد صرح بأن "المستوطنات غير قانونية وتقوض السلام"، وسط تحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يؤدي إلى "انهيار حل الدولتين".