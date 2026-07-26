روسيا تعلن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت عن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية ومياه .