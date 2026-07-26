مقتل المشتبه به في هجوم برلين خلال عملية اعتقاله

ووقع الهجوم في متنزه تيرغارتن أثناء فعالية جماهيرية، (مؤيدة لمجتمع الميم) حيث صدم سائق سيارة ميني فان بيضاء حشدا من الناس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين، وفقاً لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الذي صنف الحادثة بأنها "عمل إرهابي".وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به، وهو عبد الله البلوط البالغ من العمر 21 عاما، قاوم رجال إنفاذ القانون أثناء محاولة اعتقاله في منزل داخل قطعة أرض رقم 46 بمنطقة شبانداو، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، وأُصيب برصاصة قاتلة وتوفي في الساعة 18:34 بالتوقيت المحلي.وكانت قوات النخبة في قد اقتحمت الموقع بعد تلقيها معلومات عن مكان وجود المشتبه به، وفقا لما ذكرته صحيفة " "، وكان البلوط قد حاول سابقا الانضمام إلى تنظيم " "، حسبما أفادت قناة RBB.