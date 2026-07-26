إيران تكشف عن تبادل للرسائل مع أمريكا

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، "هناك تبادل للرسائل مع والوسطاء يقومون بمهمتهم".

وأضاف بقائي " الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين الأطراف"، مردفا " كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.