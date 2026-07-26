ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات لإيران

وتُظهر إحدى الصور طائرات تهاجم جزيرة خارك الإيرانية وانفجارات قوية تهز الجزيرة الاستراتيجية.أما الصورة الثانية فقد ظهر فيها واقفا على سطح سفينة رافعا العلم الأمريكي، وملقيا بالعلم الإيراني على أرضية السفينة.وعلق ترامب على الصورة الثانية قائلا: "هذه ناقلة النفط خاصة بنا الآن!".كما نشر الرئيس الأمريكي صورة أخرى لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مع تعليق يقول: "لا مزيد من المحركات".