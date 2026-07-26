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ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات لإيران
دوليات
2026-07-26 | 16:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
119 شوهد
نشر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، مساء الأحد، سلسلة من الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال" تضمنت تهديدات مباشرة الى
إيران
.
وتُظهر إحدى الصور طائرات تهاجم جزيرة خارك الإيرانية وانفجارات قوية تهز الجزيرة الاستراتيجية.
أما الصورة الثانية فقد ظهر فيها
ترامب
واقفا على سطح سفينة رافعا العلم الأمريكي، وملقيا بالعلم الإيراني على أرضية السفينة.
وعلق ترامب على الصورة الثانية قائلا: "هذه ناقلة النفط خاصة بنا الآن!".
كما نشر الرئيس الأمريكي صورة أخرى لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مع تعليق يقول: "لا مزيد من المحركات".
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