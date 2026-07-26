تسع إصابات جراء صاعقة برق في مطار فنزويلي

وأضافت الصحيفة: "ضربت صاعقة رصيف مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في ، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد وخمسة من عمال المطار".وذكرت الصحيفة أن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث ونقلت مصابين على وجه السرعة إلى قسم الإسعاف في مجمع مستشفى الدكتور إنريكي تيغرا لتلقي العلاج الطبي.وبحسب صحيفة "إل إمبولسو"، لم تتضرر الطائرات الثلاث التي كانت على ساحة المطار وقت وقوع الصاعقة.وبعد تعليق مؤقت للرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، استأنف المطار بشكل طبيعي.