بعد اعلان استقالته.. وزير الدفاع البريطاني يكشف الأسباب

ونشر هيلي استقالته على منصة (إكس)، وقال: إن "هذا الخطاب هو الخطاب الذي لم أتوقع كتابته أبداً".وجاء في رسالة : "هذا الزمن، كان يتطلب مزيداً من الاستثمار في الدفاع من خلال خطة الاستثمار الدفاعي".وأضاف أن "العمل الحكومي المشترك الممتاز والواسع الذي اكتمل في كانون الثاني /يناير، والذي أشرفنا عليه، أكد حجم التحدي وتزايد المتطلبات في قطاع الدفاع".وتابع: "لكن التسوية المالية الخاصة بخطة الاستثمار الدفاعي (DIP) الخاصة بكير ستارمر، والتي تلقيتها لأول مرة كاملة يوم الاثنين، تقل كثيراً عما هو مطلوب للدفاع وللبلاد في هذا الوقت الخطير".وقال: إن الدعم الإضافي يأتي في مراحل متأخرة، في حين أن "ضغوط العمليات والضرورة الملحة لتسريع الجاهزية القتالية تتركز في العامين الأولين، كما أنه لا يرتفع إلا إلى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بينما سنصل إلى 2.6% العام المقبل بالاستثمار الذي نقوم به بالفعل".