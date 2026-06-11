عون: إذا اختار حزب الله الحرب فأنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه

وقال لرويترز، إنه "مستقبل في أيدي اللبنانيين وليس بيد أو "، مشيراً الى أنه "لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".وتابع، أنه "لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريا"، مؤكداً أنه "لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون".وأكمل، انه "إذا اختار البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه".