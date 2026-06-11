‏القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز مفتوح للعبور

وقالت القيادة أن " مفتوح لعبور السفن التجارية".وفي وفت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية، اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل حتى اشعار اخر، نتيجة ما وصفته بالانتهاك لوقف إطلاق النار من قبل الامريكية.