الشرع ينفي انخراط سوريا عسكرياً في لبنان

وجاءت تصريحات الشرع خلال استقباله وفدًا من وجهاء ريف دمشق في قصر الشعب، حيث شدد على أن أولويات المرحلة الحالية لا تشمل ملف ترسيم الحدود مع ، مقارنة بملفات أكثر إلحاحًا، أبرزها قضية النازحين السوريين.وأشار إلى وجود نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان، مؤكدًا العمل على وضع آليات تضمن عودتهم بشكل آمن ومنظم، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي داخل .ويأتي ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط دولية على دمشق للتدخل في لبنان في ظل التصعيد بين وحزب الله، وهي معلومات لم تؤكدها بشكل رسمي.