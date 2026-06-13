الهند.. تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو في قاعدة جورهات

وجاء في بيان مقتضب لسلاح الجو ، أن طائرة من طراز "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي "تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها في جورهات.وتابع انه تم فُتح التحقيق لتحديد أسباب الحادث الذي أدى الى تحطم الطائرة.